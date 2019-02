Everton volta aos triunfos em Cardiff

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, regressou hoje às vitórias na Liga inglesa de futebol, frente ao Cardiff (3-0), enquanto o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, perdeu por 1-0 na visita ao Huddersfield, na 28.ª jornada.

No País de Gales, o Everton colocou fim a uma série de três jogos seguidos sem vencer, perante o 17.º classificado, com dois golos do islandês Gyilfi Sigurdsson, aos 41 e 66 minutos, e um de Dominic Calvert-Lewin, aos 90+3.

O médio internacional luso André Gomes começou a partida no banco de suplentes dos 'toffees', acabando por entrar a dois minutos do final, para o lugar de Sigurdsson.

A formação orientada por Marco Silva ocupa o nono lugar, com 36 pontos, e está agora a quatro do oitavo, o Wolverhampton, que perdeu por 1-0 no terreno do 20.º e último classificado, Huddersfield, que não ganhava desde 25 de novembro, registando, desde então, 13 desaires e um empate.

Com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho (até aos 66 minutos) e Diogo Jota de início, os 'wolves' foram derrotados com um golo de Steve Mounie em tempo de compensação, aos 90+1 minutos.

Nos 'wolves', Iván Cavaleiro foi lançado aos 66 minutos, para o lugar de Diogo Jota, e Hélder Costa rendeu o avançado mexicano Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica, aos 78, enquanto Rúben Vinagre não saiu do banco de suplentes.

Após seis jogos sem vencer, que ditaram a saída do treinador Claude Puel, o Leicester (11.º colocado) também voltou às vitórias na 'Premier League', na receção ao Brighton (16.º), por 2-1.

Sob orientação do interino Michael Stowell e com o novo treinador Brendan Rodgers a assistir na bancada, os 'foxes' marcaram por Demaray Gray, aos 10 minutos, e Jamie Vardy, aos 63, sendo que o holandês Davy Pröpper reduziu para os 'seagulls', aos 66.

No outro encontro do dia, o Newcastle venceu o Burnley por 2-0 e ultrapassou os 'clarets' na classificação, com tentos do central suíço Fabian Schar e de Sean Longstaff, aos 24 e 38 minutos, respetivamente.

Lusa