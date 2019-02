Gaitán deixa o futebol chinês e assina pelos norte-americanos do Chicago Fire

O internacional argentino Nico Gaitán, ex-futebolista do Benfica, vai jogar nos norte-americanos do Chicago Fire, revelou hoje o Dalian Yifang, clube que o avançado representava.

Gaitán, de 31 anos, termina a experiência na China, onde tinha chegado há um ano, proveniente do Atlético de Madrid, clube em que nunca se conseguiu afirmar e ao qual chegou em 2016/17, depois de seis épocas no Benfica.

O extremo argentino foi sempre um jogador importante na equipa portuguesa, em cinco épocas com Jorge Jesus e uma com Rui Vitória, durante as quais conquistou três campeonatos, cinco taças da Liga, uma taça de Portugal e uma Supertaça.

No Atlético de Madrid, ainda disputou 36 jogos na primeira época e marcou quatro golos, mas muitas vezes como suplente utilizado.

No Chicago Fire, equipa que na última época falhou a fase final da Liga norte-americana de futebol (MLS), ao terminar no 10.º e penúltimo lugar da Conferência Este, Gaitán vai encontrar o médio alemão Bastian Schweinsteiger.

Na equipa de Chicago encontra-se também Marcelo, defesa que tinha chegado esta época ao Sporting, proveniente do Rio Ave, mas que em dezembro deixou os 'leões'.

Lusa