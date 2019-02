Portista Éder Militão convocado para dois jogos particulares do Brasil

O defesa Éder Militão, jogador do FC Porto, foi esta quinta-feira convocado para representar a seleção de futebol do Brasil nos jogos particulares de março, com o Panamá, no Estádio do Dragão, e a República Checa, em Praga.

O defesa, que começou a carreira no FC Porto como central, mas que, com a chegada de Pepe, tem sido utilizado a lateral direito, voltou a merecer a confiança do selecionador Tite, agora para os embates marcados para 23 e 26 de março.

Militão foi escolhido como um dos quatro defesas centrais, tendo a concorrência de Thiago Silva, Marquinhos, ambos do Paris Saint-Germain, e Miranda, que alinha no Inter de Milão.

A convocatória inclui vários atletas que já competiram por equipas portuguesas, nomeadamente, os ex-portistas Casemiro e Alex Sandro e o ex-benfiquista Ederson.

O duplo embate marcará também a estreia do jovem Vinicius Júnior, de 18 anos, estrela emergente do Real Madrid.

Lusa