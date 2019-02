Sporting apurado para os oitavos da Liga dos Campeões de andebol

O Sporting apurou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, um feito inédito na história do clube, ao vencer em casa do Dínamo de Bucareste por 27-26, na segunda mão do play-off.

Depois de uma vitória por 32-31 em Lisboa, no Pavilhão João Rocha, os 'leões' chegaram ao intervalo a perder 15-11, mas conseguiram inverter o resultado no segundo tempo, num encontro marcado pelo equilíbrio.

Para conseguir o primeiro apuramento da sua história para os oitavos de final da 'Champions', os lisboetas beneficiaram das exibições do espanhol Carlos Ruesga, com cinco golos, e do qatari Frankis Carol, melhor marcador do encontro, com oito.

Uma má entrada em jogo, a que se somou uma série de confrontos entre jogadores no final do primeiro tempo, simbolizou a instabilidade dos lusos na primeira metade, em que até estiveram na frente, mas foram perdendo nas marcações e transições rápidas para os romenos, num jogo muito faltoso e com várias suspensões de dois minutos.

O intervalo fez bem à equipa orientada por Hugo Canela, uma vez que o reatar do encontro trouxe maior eficácia na frente, sendo que a partir de uma igualdade a 19, os 'leões' nunca cederam por muito tempo uma vantagem que permitiria ao adversário seguir em frente, antes de 'confirmarem' a vitória com o 27-25 à entrada para os últimos dois minutos.

A formação 'verde e branca' vai defrontar nos 'oitavos' o segundo classificado do Grupo A, que será o Veszprém, da Hungria, ou o Vardar, da Macedónia, em jogos marcados para 20 a 24 de março, datas para a primeira mão, e 27 e 30 de março, a segunda.

Lusa