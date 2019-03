Borussia Dortmund perde em Augsburgo e fica à mercê do Bayern de Munique

O Borussia Dortmund perdeu hoje por 2-1 na visita ao Augsburgo, em jogo da 24.ª jornada, e pode ser igualado pelo Bayern de Munique na liderança da Liga alemã de futebol, caso os bávaros vençam no sábado.

O avançado sul-coreano Ji Dong-Won foi o 'carrasco' da formação de Dortmund, ao marcar os dois tentos do Augsburgo, aos 24 e 68 minutos, o segundo na sequência de uma 'oferta' de Hakimi e que culminou com um 'chapéu' ao guarda-redes Bürki.

Já com o internacional português Raphael Guerreiro em campo, que tinha sido lançado aos 66 minutos, o Borussia reduziu por intermédio do espanhol Paco Alcácer, aos 81, golo esse insuficiente para salvar o líder na visita ao 15.º classificado, que não vencia há três jogos.

A equipa comandada por Lucien Favre, que tem apenas uma vitória nas últimas cinco partidas da 'Bundesliga', mantém-se no primeiro lugar, com 54 pontos, mas pode agora ser igualado pelo Bayern de Munique na liderança, caso os bávaros, segundos com 51, vençam no sábado, na visita ao Borussia Mönchengladbach.

Lusa