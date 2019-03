Jogador argentino "perde a cabeça" e agride adversários

As meias-finais da Taça da Federação da Liga Interprovincial na Argentina ficaram marcadas não só pela goleada, mas também pela atitude de um dos jogadores que, depois de ser expulso, agrediu três adversários.

O vídeo começa com um jogador do 9 de Julio de Berabevú a ser expulso com cartão vermelho. De repente, é possível ver o árbitro da partida a correr em direção ao protagonista da notícia.

Após deixar dois jogadores do Club Atlético San Jorge no chão, Martín Costa recebeu um cartão vermelho, que o levou a agredir pelo menos três elementos da equipa adversária. As imagens mostram ainda as tentativas, quer do árbitro, como dos colegas, em acalmar o jogador, que pode ser impedido de voltar a jogar na prova.

O jogo terminou com a vitória do Club Atlético San Jorge, por 5-0.