José Morais empata na estreia como treinador dos sul-coreanos do Jeonbuk

O treinador português José Morais estreou-se hoje com um empate 1-1 no comando técnico do Jeonbuk, na receção ao Daegu, em jogo da jornada inaugural da liga sul-coreana de futebol.

No primeiro encontro como treinador do campeão sul-coreano em título, a equipa orientada por José Morais começou a perder, na sequência do golo marcado pelo brasileiro Edgar, aos 22 minutos, mas conseguiu restabelecer a igualdade seis minutos mais tarde, por intermédio de Sun-Young.

José Morais chegou ao Jeonbuk no final do campeonato anterior, depois de ter iniciado a temporada 2018/19 na Ucrânia, ao serviço do Karpaty Lviv.

Lusa