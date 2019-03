Lucro da Benfica SAD baixa 27% para 14 M€ no primeiro semestre

A Benfica SAD registou um lucro de 14 milhões de euros no primeiro semestre de 2018/19, uma redução de 26,6% face ao período homólogo, explicada pela descida do resultado com transações de atletas, anunciaram esta sexta-feira as águias.

"O resultado líquido consolidado do 1.º semestre de 2018/2019 ultrapassa os 14 milhões de euros, correspondendo ao quinto ano consecutivo em que a Benfica SAD apresenta lucro nos primeiros seis meses de atividade", lê-se no relatório e contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O lucro apurado entre 1 de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018 é quase 30% inferior aos 19,1 milhões de euros obtidos em igual período do ano anterior, um decréscimo que, segundo a Benfica SAD, "é explicado pela redução do resultado com transações de direitos de atletas".

A SAD encarnada realçou que esta é uma "consequência da nova política estratégica da Benfica SAD nessa área", apontando para o objetivo de reter talento nas suas equipas, mantendo no plantel durante o maior período de tempo possível os principais atletas e os jovens jogadores formados no Caixa Futebol Campus com maior potencial.

Em sentido contrário, é destacado o aumento dos rendimentos provenientes dos prémios distribuídos pela UEFA na Liga dos Campeões, que, sublinha a SAD do clube da Luz, "contribuiu para um resultado líquido positivo, próximo do verificado no 1.º semestre de 2017/2018".

O resultado operacional da Benfica SAD sem direitos de atletas ultrapassou os 18 milhões de euros, correspondendo a uma melhoria de 12,8 milhões de euros face ao período homólogo e ao "melhor desempenho alcançado pela sociedade num primeiro semestre", assinalou a entidade.

Já o resultado operacional ultrapassa os 20,9 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 18,4% face ao período homólogo, no qual atingiu os 25,6 milhões de euros, "sendo esta variação explicada pela diminuição das alienações de direitos de atletas, consequência da política de retenção dos principais jogadores", reforçaram as 'águias'.

Por seu turno, os rendimentos operacionais sem transações de direitos de atleta ascendem a 103,1 milhões de euros, o que representa um crescimento de 59,6% face ao período homólogo, no qual atingiram os 64,6 milhões de euros, sendo esta variação justificada, sobretudo, pelo aumento dos prémios distribuídos pela UEFA na Liga dos Campeões.

Quanto aos rendimentos com transações de direitos de atletas, estes superam os 29,6 milhões de euros e o resultado com transações de direitos de atletas ascende a 21,2 milhões de euros, estando ambos influenciados pela transferência do jogador Anderson Talisca para o Guangzhou Evergrande.

Os rendimentos totais no semestre ascendem a 134,5 milhões de euros, o que representa um crescimento de 20,6% face ao período homólogo, no qual foi alcançado um montante de 111,6 milhões de euros.

O ativo consolidado da SAD benfiquista a 31 de dezembro de 2018 atingiu os 468,5 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 3,4% face a 30 de junho de 2018, que é "principalmente explicada pela diminuição dos valores a receber de clientes e outros devedores", justificaram os 'encarnados'.

No que toca ao passivo consolidado da Benfica SAD, foi registado um decréscimo de 30,7 milhões de euros no decurso deste último semestre, o que representa uma diminuição de 7,7% face ao final do exercício anterior e significa a manutenção de uma tendência que já se verifica desde 30 de junho de 2016.

"A evolução do passivo desde essa data tem sido positiva, apresentando uma diminuição constante que em termos acumulados já representa um valor de 87,9 milhões de euros", destacou a entidade liderada por Luís Filipe Vieira.

Assim, o passivo consolidado a 31 de dezembro de 2018 equivalia a 367,6 milhões de euros, representando uma diminuição de 7,7% face ao final do exercício anterior, essencialmente justificada pelo decréscimo dos valores em dívida a fornecedores e outros credores.

Por fim, nota para a dívida líquida que, no final do ano passado, ascendia a um valor de 131,2 milhões de euros, correspondente a um decréscimo de 31,7 milhões, cuja 'fatia de leão' está assente no aumento das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa no montante de 29,7 milhões de euros.

"O valor da dívida líquida no final deste período é o mais reduzido dos últimos anos e representa 43,7% do montante da dívida líquida a 30 de junho de 2015, o que significa que decresceu 168,7 milhões de euros no decurso destes três anos e meio", realçou a SAD benfiquista, cujo capital próprio consolidado a 31 de dezembro último ascendia a 100,9 milhões de euros.

