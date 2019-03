Sérgio Conceição renova com o FC Porto

O FC Porto renovou hoje contrato com o treinador Sérgio Conceição por uma época, estendendo-o até 2020/21, na véspera de receber o Benfica, anunciou o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

O técnico português, que tinha passado pelo clube enquanto futebolista, regressou em 2017/18, assinando na altura por duas épocas, para, em 24 de maio de 2018, já campeão, prolongar o vínculo por mais um ano, até 2019/20.

"Estou muito feliz pela confiança do FC Porto. É uma hora e um orgulho muito grande. Vamos tentar dar continuidade ao que temos feito", disse Sérgio Conceição, na cerimónia da renovação, no Estádio do Dragão, no Porto.

Sérgio Conceição reconquistou o título de futebol para o FC Porto na estreia, negando o 'penta' ao Benfica, e nesta época lidera o campeonato com um ponto de vantagem sobre o rival, que recebe sábado no Dragão, em encontro da 24.ª jornada.

No seu currículo como treinador portista, o ex-internacional luso conta ainda a Supertaça 2017/18, conquistada a abrir a presente temporada, na qual ainda foi finalista vencido da Taça da Liga e está a um 'passo' da final da Taça de Portugal.

Em termos europeus, o FC Porto caiu nos oitavos de final da 'Champions' em 2017/18 (0-5 em casa e 0-0 fora com o Liverpool) e, em 2018/19, está a disputar a mesma fase, recebendo quarta-feira a Roma, depois de perder por 2-1 em Itália.

No total, como treinador dos portistas, Sérgio Conceição soma 70 vitórias, 14 empates e nove derrotas, em 93 jogos, com 213 golos marcados e 70 sofridos.

Com Lusa