Empate entre Tottenham e Arsenal com Aubameyang a desperdiçar penálti

O jogo começou melhor para o Arsenal, que marcou logo aos 16 minutos, quando Aaron Ramsey aproveitou um passe de Lacazette para uma transição rápida, que o isolou na cara do guarda-redes Hugo Lloris.

Com os 'gunners' por cima do jogo, o resultado só desbloqueou na segunda parte, o árbitro Anthony Taylor assinalou um castigo máximo e Harry Kane aproveitou para empatar da marca dos 11 metros, aos 74 minutos.

Nos instantes finais, já nos descontos, o árbitro esteve novamente em destaque, ao entender que houve carga suficiente para uma queda de Aubameyang na área do Tottenham.

O avançado gabonês acabou por desperdiçar a oportunidade de dar a vitória ao Arsenal, mas Lloris defendeu o penálti, aos 90+1.

Poucos depois, Lucas Torreira, do Arsenal, ainda foi expulso, aos 90+5, devido a uma entrada dura, mas o encontro terminou com o empate que mantém os 'Spurs' na terceira posição, e os 'gunners' em quarto.

Ainda assim, o Arsenal poderá cair da zona de 'champions', se ainda hoje o Manchester United vencer em casa o Southampton, o que permitiria aos 'red devils' a subida à quarta posição.



Lusa