Federer conquista 100.º título da carreira

O tenista suíço Roger Federer conquistou este sábado no Dubai o seu 100.º título do circuito ATP na carreira, ao derrotar na final do torneio o grego Stefanos Tsitsipas, por duplo 6-4.

O sétimo classificado no 'ranking' mundial, de 37 anos, 'vingou' a eliminação nos oitavos de final do Open da Austrália, em janeiro, frente ao grego, 11.º da hierarquia, num encontro que teve a duração de uma hora e 11 minutos.

Federer, cujo primeiro título remonta a 2001, em Milão, tornou-se no segundo jogador a chegar ao centenário de triunfos na 'era Open' [desde 1968], permanecendo atrás do norte-americano Jimmy Connors, vencedor de 109.

Este foi o primeiro título do ano do suíço, que conta 20 vitórias em torneios do Grand Slam.



Lusa