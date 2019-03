Marcel Keizer garante que não está preocupado com Bas Dost

Na conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico dos ‘leões' evitou comentar as dificuldades financeiras assumidas pela direção de Frederico Varandas durante a semana, bem como a expulsão de sócio do ex-presidente Bruno de Carvalho, destituído da presidência em 23 de junho de 2018.

"A equipa pensa apenas em futebol, falam de futebol e amam futebol. Este é o trabalho deles e nós confiamos em todos no clube que tratam de outros assuntos", afirmou o treinador holandês, mantendo a convicção num plantel forte para o futuro: "Queremos sempre que os bons jogadores fiquem no clube e fazer uma equipa mais forte para a próxima época, mas ainda estamos nesta temporada e há muito para jogar".

Esta foi a primeira semana em muito tempo que a equipa teve oportunidade de treinar para apenas um jogo, sem ter competição a meio da semana, e Marcel Keizer mostrou-se confiante de que a menor carga competitiva vai ter um efeito positivo no rendimento dos jogadores diante dos algarvios.

"A nível físico foi positivo para os jogadores ter mais descanso. Treinámos mais esta semana e isso foi bom para nós. Pudemos trabalhar alguns aspetos táticos durante mais tempo e será eventualmente benéfico para a equipa. Após uns 24 jogos em três meses é bom ter uma semana normal de treino. Vamos estar mais frescos e poderemos fazer melhor o nosso trabalho", explicou.

O Sporting recebe nesta ronda um Portimonense em acentuada quebra de rendimento. O conjunto orientado por António Folha, que venceu os ‘leões’ por 4-2 na primeira volta, somou quatro derrotas e um empate nos últimos cinco desafios, mas o técnico ‘leonino' vincou a expectativa de um embate complicado no Estádio José Alvalade.

"Respeitamos todos os adversários. Talvez não tenham vencido os últimos jogos, mas têm bons jogadores e vão tentar conseguir um resultado positivo. Nós vamos tentar fazer o mesmo, temos de ter uma boa energia para o jogo e estamos aqui para ganhar. O Sporting vive de vitórias e vamos ver quão alto conseguimos chegar".

Já sobre o clássico desta jornada, que opõe o líder FC Porto ao ‘vice' Benfica no Estádio do Dragão, no Porto, Keizer não se quis alongar em comentários e sublinhou apenas a vontade assistir a "um bom jogo" pela televisão.

O jogo entre o Sporting, quarto classificado, com 46 pontos, e o Portimonense, décimo, com 28, referente à 24ª jornada da I Liga de futebol, está marcado para domingo, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.