Mathieu e Jovane Cabral regressam aos convocados do Sporting

O defesa central francês Mathieu e o avançado Jovane Cabral regressaram este sábado à lista de convocados do Sporting para a receção ao Portimonense, no domingo, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Mathieu voltou às opções do treinador 'leonino', o holandês Marcel Keizer, depois de ter recuperado de uma lesão, que o afastou dos relvados desde 23 de janeiro, quando foi substituído na meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga.

Jovane Cabral também regressa às opções, após de ter ficado ausente do empate 0-0 na visita ao Marítimo, na passada segunda-feira, por opção.

Relativamente a esse encontro, Keizer não pode contar com o defesa central uruguaio Coates, que foi expulso no Funchal, tendo abdicado do guarda-redes Diogo Sousa e do defesa brasileiro Jefferson. Igualmente de fora da receção aos algarvios ficaram Petrovic, Miguel Luís, Bruno

Gaspar e Battaglia, estes dois últimos a recuperarem de lesões.

O Sporting, quarto classificado com 46 pontos, recebe o Portimonense, 10.º com 28, no domingo, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Renan Ribeiro e Salin.

Defesas: Ristovski, Mathieu, Tiago Ilori, André Pinto e Christián Borja.

Médios: Gudelj, Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Doumbia e Wendel.

Avançados: Jovane Cabral, Bas Dost, Raphinha, Diaby e Luiz Phellyppe.



