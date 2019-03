Mendy encaminhado ao hospital "por precaução" após choque no Moreirense-Setúbal

O avançado Mendy, do Vitória de Setúbal, foi este sábado levado ao hospital "por precaução", depois de ficado momentaneamente inanimado no jogo em casa do Moreirense, da I Liga de futebol, disse fonte do clube sadino.

O atleta guineense chocou no início da segunda parte com o guarda-redes anfitrião, Jhonatan, e caiu não se percebendo no momento o estado do jogador, que foi substituído por Valdu Té aos 55 minutos, após algum tempo de interrupção do jogo.

No final da partida, fonte do emblema de Setúbal informou os jornalistas que Mendy teve uma "ligeira perda de conhecimento", razão pela qual "saiu confuso de campo" tendo sido encaminhado ao hospital "por precaução para fazer exames".

Moreirense e Vitória de Setúbal empataram hoje 1-1 em jogo da 24.ª jornada da I liga portuguesa em futebol que decorreu no Comendador Joaquim de Almeida Freiras, em Guimarães.



Lusa