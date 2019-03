Paris Saint-Germain vence Caen à tangente com bis de Mbappé

O Paris Saint-Germain sofreu este sábado para vencer fora o aflito Caen, por 2-1, com um 'bis' de Kylian Mbappé, mas ampliou provisoriamente a vantagem da liderança para 20 pontos, face ao Lille, na 27.ª jornada da Liga francesa de futebol.

O antepenúltimo classificado ainda se adiantou no marcador, já no segundo tempo, porém os parisienses, que na etapa inicial atiraram três bolas aos ferros, deram a volta evitando o quarto tropeção da prova, depois de derrota com o Lyon e empates com Estrasburgo e Bordéus.

O conjunto de Thomas Tuchel soma agora 71 pontos, mais 20 do que o Lille, que recebe o Dijon no domingo.

Na marcação de um livre, o Caen surpreendeu com lançamento para o avançado Rodrigue Casimir Ninga (56), que foi rápido e, na área, atirou cruzado, inaugurando o marcador.

A vantagem dos anfitriões foi efémera, já que Mbappé empatou apenas três minutos depois, na cobrança de um penálti, a castigar uma bola no braço de um defesa.

Mbappé consumou a reviravolta aos 87, com o seu 24.º tento na prova, fruto de oportuna recarga na pequena área.

Ainda hoje, o Mónaco do regressado Leonardo Jardim, finalmente fora da zona de despromoção, procura o terceiro triunfo consecutivo na prova, na visita ao Angers, enquanto o Reims recebe o Amiens.



Lusa