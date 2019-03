O Olivais Coimbra já tinha conquistado este troféu em 2008/09 e 2009/10.

De acordo com a Federação Portuguesa de Basquetebol, a equipa de Coimbra "comandou as operações durante grande parte do jogo". Num comunicado, a federação agradeceu a todos os intervenientes da competição e congratulou o Olivais Coimbra.