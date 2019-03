Sporting espera deslize dos bracarenses para o "assalto" ao 3.º lugar

Os bracarenses, com uma série recente de maus resultados, que culminaram com a goleada ante o FC Porto para a Taça (3-0), inicia as 'hostilidades' pelas 17:00 em Vila do Conde, contra o Rio Ave, apostado em defender a vantagem de três pontos sobre o Sporting.

Os leões 'respondem' às 20:00, na receção ao Portimonense, e se os bracarenses tiverem tropeçado podem reapossar-se do terceiro lugar.

Depois do 'clássico' da véspera, que o Benfica ganhou no terreno do FC Porto (2-1), as 'águias' lideram com 59 pontos, contra 57 dos 'dragões', sendo muito improvável que Sporting de Braga (49) e Sporting (46) ainda se intrometam de novo na luta pelo título.

Em contrapartida, a distância para o quinto está mais confortável, depois do empate entre Moreirense e Vitória de Setúbal, a um golo.

A equipa de Moreira de Cónegos chegou aos 42 pontos e está no último lugar de acesso à Liga Europa, que Vitória de Guimarães (36) e mesmo Belenenses (33) ainda ambicionam.

Os vitorianos só jogam segunda-feira, na receção ao Marítimo, mas os lisboetas entram em campo hoje às 15:00, com um jogo 'para ganhar', já que se trata da receção ao lanterna vermelha, o Feirense.

Também hoje o muito 'aflito' Chaves, que é o penúltimo, recebe o Santa Clara. Mesmo que ganhe não sai da zona de despromoção, mas se o fizer reentra na corrida pela permanência.

Lusa