Sporting vence Portimonense e continua a três pontos do Braga

O Sporting venceu este domingo em casa o Portimonense, por 3-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e manteve-se a três pontos do Sporting de Braga, terceiro classificado.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Diaby, aos 10 minutos, Raphinha, aos 11, e Bruno Fernandes, aos 90, de grande penalidade, marcaram para o Sporting, que vinha de um empate a zero na visita ao Marítimo, enquanto Paulinho fez o golo do Portimonense, aos 30.

Com 49 pontos, os 'leões' permanecem no quarto lugar, a três do Sporting de Braga, que este domingo bateu o Rio Ave (2-1), e a oito do FC Porto, que no sábado foi derrotado em casa pelo Benfica (2-1), cedendo a liderança por dois pontos aos 'encarnados'.

O Portimonense, que acumula cinco derrotas nas últimas seis jornadas, conservou o décimo lugar, com 28 pontos.

Lusa