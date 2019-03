Al Nassr, de Rui Vitória, entra a perder na Liga dos Campeões Asiática

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, perdeu esta segunda-feira por 1-0 na visita ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na primeira jornada do grupo A da Liga dos Campeões Asiática.

Na deslocação ao Dubai, o conjunto saudita foi derrotado graças a uma grande penalidade convertida pelo médio brasileiro Fábio Lima, aos 62 minutos.

O Al Nassr entrou, assim, da pior forma na 'Champions' asiática, ocupando o último lugar do grupo A, que é liderado pelo Al Wasl, com três pontos.

No outro encontro do grupo, o Zob Ahan, do Irão, empatou 0-0 na receção ao Al Zawraa, do Iraque.

Lusa