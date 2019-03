Treinador diz que Braga e Portugal estão no topo do mundo do futebol de praia

O treinador da equipa de futebol de praia do Sporting de Braga, Bruno Torres, disse esta segunda-feira à chegada ao aeroporto Sá Carneiro que o triunfo dos minhotos no Mundialito coloca o clube e Portugal no topo do mundo.

Em declarações um dia após, em Moscovo, ter ganho pela primeira vez o troféu mais importante a nível de clubes, Bruno Torres, que também é jogador e capitão dos 'guerreiros do Minho' exclamou:

"O Braga, neste momento, está no topo do mundo no futebol de praia. O Braga e Portugal".

Ostentando a taça e já depois de ter sido recebido pelos cerca de 30 adeptos que se deslocaram ao aeroporto, Bruno Torres elogiou a "aposta muito forte do Sporting de Braga", que criou "todas as condições para alcançar este sucesso".

"Foi emocionante, como qualquer final. Sabíamos que iria ser muito difícil, porque no plano teórico já nos davam a vitória. Sabíamos que tínhamos de jogar contra isso, porque dentro das quatro linhas é que se definem as competições. Encarámos a competição com um só objetivo, assumindo que íamos lá para vencer", disse o jogador, relembrando o triunfo por 7-6 frente ao Catania, de Itália.

Considerando que "foi histórico, por ter sido o primeiro triunfo de uma equipa portuguesa e também por ter sido o mais equilibrado de todos os tempos", reiterou que o "sabor é mais especial ainda" dadas essas particularidades.

Para Bruno Torres, o segredo do sucesso foi "a união" do grupo e o facto de ter sido "guerreiros" em campo, sublinhando:

"Mesmo nos momentos mais difíceis, em que as coisas não saiam, uma coisa ficou bem patente, lutámos, lutámos, lutámos".

O futuro, frisou, passa pela reconquista do "campeonato nacional e da Eurowinners", o título de campeão europeu.

O presidente do clube, António Salvador, liderou a comitiva que foi esperar os jogadores ao aeroporto, concordando ter-se tratado de uma "vitória histórica do futebol de praia".

"Em seis anos a competir, o Braga foi cinco vezes campeão nacional e bicampeão europeu e fomos para este Mundialito com a esperança de chegar à final, mas também sabíamos que estavam lá as melhores equipas do mundo", lembrou o dirigente minhoto.

Para António Salvador "esta é uma vitória importante para o clube e para a cidade", lamentando que não estivesse presente nenhum representante do município para "fazer a receção a estes grandes campeões".

Lusa