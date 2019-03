Turco Cüneyt Çakir arbitra FC Porto-AS Roma da Champions

O árbitro turco Cüneyt Çakir vai dirigir o jogo FC Porto-AS Roma, quarta-feira, no Estádio do Dragão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, informa esta segunda-feira a UEFA no site oficial.

Çakir, de 42 anos, que possuiu insígnias da UEFA desde 2010, é um árbitro de má memória para o FC Porto, dado que nos quatro jogos em que o turco esteve envolvido, três para a Liga dos Campeões e um para a Liga Europa, nunca ganhou.

O FC Porto já se cruzou com Çakir por três vezes fora de casa na Liga dos Campeões, sempre na fase de grupos, no empate com os ucranianos do Shakhtar Donetsk (2-2), em 2014, e nas derrotas com os ingleses do Chelsea (2-0), em 2015, e do Leicester (1-0), em 2016.

Para a Liga Europa, no único jogo em que o árbitro turco de deslocou ao estádio do Dragão, o FC Porto perdeu por 2-1 com os ingleses do Manchester City, em 2012, para os 16 avos de final.

Çakir dirigiu ainda mais quatro jogos envolvendo equipas portuguesas, dois com o Benfica e dois com o Sporting.

Os turcos Bahattin Duran e Tarik Ongun vão ser os árbitros auxiliares, enquanto o polaco Szymon Marciniak foi escolhido para ser o videoárbitro (VAR).

O assistente de videoárbitro será o polaco Pawel Gil.

O FC Porto recebe pelas 20:00 de quarta-feira a Roma em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que pende favoravelmente para os italianos, depois de se terem imposto em casa, por 2-1.

