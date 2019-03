Chelsea recorre da proibição de contratar jogadores imposta pela FIFA

O Chelsea apresentou recurso contra a proibição de contratar jogadores nos próximos dois mercados de transferências imposta pela FIFA, que acusa o clube londrino de violar os regulamentos sobre transferências internacionais de 29 jogadores menores.

A FIFA confirmou esta terça-feira a receção do recurso do Chelsea, que foi sancionado a 22 de fevereiro a abster-se de recrutar novos jogadores até ao fim de janeiro de 2020, bem como a pagar uma multa de 600 mil francos suíços (cerca de 530 mil euros) e a regularizar a situação dos menores visados no processo no prazo de 90 dias.

O FC Barcelona, o Atlético Madrid e o Real Madrid também já foram sancionados por infrações semelhantes nos últimos anos, tendo todos apresentado recursos que atrasaram as sanções.

Os dois primeiros clubes acabaram por ver confirmada a proibição de novos recrutamentos, enquanto o Real Madrid viu a sua sanção reduzida à janela de transferências no mercado de inverno.

Lusa