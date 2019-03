Jaap Stam anunciado como treinador do Feyenoord na próxima época

O holandês Jaap Stam, que atualmente orienta o Zwolle, vai assumir o cargo de treinador principal do Feyenoord a partir de junho, anunciou esta quarta-feira o terceiro classificado da liga holandesa de futebol.

"Queria muito agarrar esta oportunidade. Estou grato ao PEC Zwolle por ter percebido as minhas ambições e se ter conseguido chegar rapidamente a acordo com o Feyenoord", declarou o antigo internacional holandês ao site oficial do clube de Roterdão.

Stam, de 46 anos, que, enquanto jogador, representou equipas como o PSV Eindhoven, Manchester United, Lazio, AC Milan e Ajax, assinou por duas épocas como treinador do Feyenoord, orientado desde 2015 pelo compatriota Giovanni van Bronckhorst, que revelou em janeiro que iria deixar o cargo no final da temporada.

O atual treinador do Zwolle, 15.º classificado do campeonato, terminou a carreira de jogador em 2007 e chegou a ser observador do Manchester United no mercado da América Latina, adjunto no Zwolle e no Ajax e treinador principal dos ingleses do Reading, antes de regressar em dezembro ao futebol holandês.

Lusa