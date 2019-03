Sorting estranha pedido de insolvência feito pelo Vitória Guimarães

João Sampaio, vice-presidente do Sporting, manifestou esta quarta-feira "estranheza" pelo facto do Vitória de Guimarães pedir a insolvência da SAD 'leões', considerando isso um "desrespeito" pelo clube, que promete pagar o futebolista Raphinha "a curto prazo".

"Estranhamos a posição do Vitória Sport Clube, na medida em que preferem o histerismo público em vez de esperar pela solução de curto prazo que propusemos e que ignoraram".

O dirigente garantiu que o Sporting "honrará, como sempre", os seus compromissos e promete guardar para memória futura a atitude do clube minhoto, que reprova.

"Não deixaremos de distinguir quem se portou com dignidade e respeitou a instituição Sporting Clube de Portugal; e quem, de uma maneira mais direta ou menos direta, e sem nenhuma vantagem, nos desrespeitou", avisou.

João Sampaio assumiu que é "pública" a situação financeira complicada do Sporting, bem como o trabalho que esta direção está a realizar para a resolver.

O Vitória de Guimarães pediu hoje a insolvência da SAD do Sporting, devido a uma dívida relativa à transferência do futebolista brasileiro Raphinha, de acordo com o publicado no portal Citius.

No processo que deu hoje entrada no Juízo de Comércio de Lisboa, a SAD vimaranense reclama a insolvência do Sporting, devido ao atraso no pagamento de cerca de quatro milhões de euros.

O avançado brasileiro foi contratado pelos 'leões' ao Vitória de Guimarães no verão passado, por 6,5 milhões de euros.

