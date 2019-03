O Manchester United deu a volta, na quarta-feira, à eliminatória com o Paris Saint-Germain (3-1) e apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

No final do jogo, o treinador do United enalteceu a humildade da equipa, numa altura em que os ingleses têm tantas baixas. Já o técnico do PSG considerou injusta a eliminação da competição.