Otávio e Danilo destacam "resposta positiva" do FC Porto na Champions

Os futebolistas Otávio e Danilo valorizaram a qualificação do FC Porto para os quartos de final da Liga dos Campeões, após eliminarem na quarta-feira a Roma, destacando a importância da boa resposta dada à derrota no "clássico".



Os dois jogadores foram titulares no Dragão e participaram na vitória do FC Porto frente à equipa italiana, por 3-1, anulando a desvantagem de 2-1 do jogo da primeira mão, em Roma, confirmada com um golo de Alex Telles, de grande penalidade, perto do final do prolongamento.