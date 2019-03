Defesa Nuno Pinto, do Vitória de Setúbal, revela que "linfoma desapareceu"

Nuno Pinto, defesa do Vitória de Setúbal, revelou hoje que o linfoma na região inguinal que lhe tinha sido diagnosticado no início de dezembro de 2018 "desapareceu", anunciou no seu perfil do Facebook.

O jogador, de 32 anos, que a 16 de dezembro tinha comunicado que iria interromper a sua carreira por tempo indeterminado, confessou estar emocionado com a notícia.

"É com enorme emoção, alegria que após cinco provas de fogo, a mais esperada notícia chegou. A batalha começou a ser derrotada. O Pet (exame de contraste) que fiz esta semana revelou que o linfoma desapareceu", escreveu.

Nuno Pinto adiantou ainda que os tratamentos que estão em curso no IPO de Lisboa vão prosseguir.

"Tenho que cumprir com a continuação dos tratamentos já agendados pelo IPO até ao fim (13 de junho). Contudo, cumprirei este protocolo ainda com mais contentamento", disse.

O lateral esquerdo do conjunto setubalense, que agradeceu ainda à sua mulher Cátia Pinto por estar sempre ao seu lado, mostrou-se confiante no seu regresso aos relvados.

"Brevemente voltarei a fazer o que mais gosto", conclui na mensagem deixada na rede social Facebook que é acompanhada por várias fotos suas durante os tratamentos.

Natural de Vila Nova de Gaia, o defesa estreou-se pelo Boavista no escalão principal, em 2006/07. Também na I Liga, representou o Trofense e Nacional, antes de rumar ao Levski de Sofia (Bulgária), Tavriya (Ucrânia) e Astra Giurgiu (Roménia), clube que representou antes de chegar a Setúbal, em 2015/16.

Lusa