Federação albanesa suspende campeonato após boicote dos árbitros

A Federação Albanesa de Futebol suspendeu hoje os jogos do campeonato, um dia depois de os árbitros terem anunciado que iriam boicotar a prova, na sequência da agressão a um juiz no passado fim de semana.

"A Federação Albanesa de Futebol informa que todos os jogos nacionais marcados para este fim de semana não serão realizados em virtude da decisão da União dos Árbitros de Futebol da Albânia de boicotar todos os encontros até ao regresso da polícia aos estádios", indica um comunicado publicado no site do organismo federativo, sem especificar em que data será retomada a competição.

O Kamza, último classificado do campeonato albanês, foi punido na quarta-feira com a despromoção ao terceiro escalão, após dirigentes e adeptos do clube terem agredido o árbitro do jogo, na última jornada.

Após o empate caseiro com o Laci (1-1), num encontro em que a equipa visitante chegou à igualdade já em tempo de compensação, de grande penalidade, adeptos do Kamza rodearam e agrediram o árbitro Eldorjan Hamiti, tendo-se juntado às agressões alguns dirigentes do clube.

Além da despromoção, o Kamza foi desclassificado do campeonato desta época e tem de pagar uma multa de um milhão de leques (cerca de oito mil euros).

Três dirigentes do clube foram afastados de todas as atividades ligadas ao desporto durante os próximos três anos.

Lusa