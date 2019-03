João Vieira e Ana Cabecinha favoritos para os nacionais de marcha atlética

João Vieira (Sporting) e Ana Cabecinha (CO Pechão) são os favoritos à vitória nos campeonatos nacionais de 20 quilómetros de marcha atlética em estrada, que vão ser disputados no sábado, em Ourém, sem Inês Henriques (CN Rio Maior).

João Vieira é o habitual dominador da distância, detendo o estatuto de atleta português com mais títulos nacionais ao ar livre, 31 em estrada e 19 em pista coberta.

Miguel Carvalho e Miguel Rodrigues, ambos do Benfica, são candidatos aos restantes lugares do pódio, tal como ocorreu em 2018.

No setor feminino, Inês Henriques, campeã do mundo e da Europa dos 50 quilómetros, vai falhar a defesa do título conquistado no ano passado, em Quarteira, por estar a recuperar de uma lesão.

Na ausência da marchadora riomaiorense, Ana Cabecinha (CO Pechão), segunda em 2018 e cinco vezes campeã na distância, conta um total de 13 títulos nacionais, herdou o estatuto de principal candidata ao triunfo.

Mara Ribeiro (Benfica), Vitória Oliveira (Sporting), Edna Barros (CO Pechão) e Carolina Costa (CO Pechão) vão 'lutar' pelos lugares de honra.

Os Nacionais arrancam às 15:40, com a prova feminina, seguindo-se, às 16:15, a masculina.

Lusa