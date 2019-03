Duas medalhas de ouro para Portugal na Taça do Mundo de ginástica acrobática

Portugal conquistou este domingo duas medalhas de ouro, em pares femininos e grupo masculino, no último dia da Taça do Mundo de ginástica acrobática, que se realizou na Maia.

Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira, do Acro Clube da Maia, conseguiram o primeiro lugar em pares femininos, com 28.520 pontos, à frente da representação da Rússia, segunda, e dos Estados Unidos, que terminou no terceiro lugar.

O quarteto composto por Henrique Pinheiro, Henrique Silva, Frederico Silva e Miguel Silva, também do Acro Clube da Maia, conseguiu o segundo 'ouro' da prova para Portugal, ao bater grupos russos e belgas, com uma pontuação de 29.360 nas finais.

Em outros resultados da competição, Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca S. Maia foram quintas classificadas em grupos femininos, com 28.570 pontos, enquanto Bruno Tavares e Carolina Dias terminaram também na quinta posição, em pares mistos.

Lusa