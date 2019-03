Miguel Oliveira 17.º na sua primeira corrida no Mundial de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) falhou este domingo os pontos na sua primeira corrida de MotoGP, categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade, ao ser 17.º no Grande Prémio do Qatar, prova de abertura do campeonato.

No circuito de Losail, Miguel Oliveira, que partiu do 17.º posto da grelha, chegou a andar nos lugares pontuáveis - os 15 primeiros -, mas acabou por não conseguir pontuar.

O vencedor foi o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que bateu sobre a meta o espanhol tricampeão mundial Marc Marquez (Honda), segundo colocado, a 23 milésimos de segundo.

O piloto natural de Almada, de 24 anos, é o primeiro português a disputar uma prova da classe rainha do Mundial de motociclismo de velocidade em mais de 20 anos, sucedendo a Felisberto Teixeira, que participou no Grande Prémio de Espanha de 1998, em Jerez de la Frontera, no campeonato de 500cc, antecessor do MotoGP.

Antes de chegar ao MotoGP, Miguel Oliveira foi vice-campeão do mundo nas duas categorias inferiores, em Moto3, em 2015, e em Moto2, em 2018, tendo vencido 12 corridas (seis em cada classe), subido 34 vezes ao pódio e alcançado quatro 'pole positions'.

