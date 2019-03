Adepto condenado a 14 meses de prisão por agressao a jogador do Aston Villa

O adepto do Birmingham que no domingo agrediu o capitão do Aston Villa durante o jogo de futebol entre as duas equipas da segunda liga inglesa foi esta segunda-feira condenado a 14 semanas de prisão.

Paul Mitchell, de 27 anos, entrou no relvado e agrediu, com um soco na cara, Jack Grealish, jogador que aos 67 minutos marcou o golo que deu a vitória à equipa visitante (1-0).

Depois de ter sido dominado no relvado por atletas de ambas as equipas e pelos assistentes de recinto, o agressor foi detido e, esta manhã, ouvido por um juiz no tribunal de Birmingham.

O advogado de Mitchell garantiu em tribunal que o seu cliente se sente envergonhado com o seu comportamento e já pediu desculpas a Jack Grealish.

"Ele pede desculpas ao Aston Villa e em particular a Jack Grealish pelo seu comportamento terrível. Sente que envergonhou o seu clube, a sua família e a modalidade que tanto ama", referiu o advogado.

Lusa