Benfica confirma lesão muscular Seferovic

O avançado lesionou-se em cima da meia hora de jogo no encontro com o Dínamo de Zagreb, na semana passada e teve de ser substituído.

Trata-se de uma lesão muscular no adutor.

Não foi revelado o tempo de paragem, mas Seferovic só deve regressar aos relvados após a paragem para os jogos das seleções.

Além do jogo desta noite com o Belenenses, falha a receção aos croatas na quinta feira a contar para a segunda mão dos oitavos de final da liga Europa e ainda o jogo com o Moreirense, para o campeonato.