André Gomes suspenso por três jogos por pisar adversário

O internacional português André Gomes foi suspenso durante três partidas depois de ter sido apanhado através do recurso a imagens televisivas a pisar o avançado sérvio Mitrovic, do Fulham, anunciou hoje a federação inglesa de futebol.

O lance ocorreu ao minuto 90+5 do jogo entre o Everton e o Fulham, a contar para a Premier League, no qual a formação orientada por Marco Silva foi derrotada por 2-0, mas a equipa de arbitragem não se apercebeu, pelo que a "conduta violenta" do médio luso, tal como refere a entidade que regula o futebol inglês, só foi detetada depois de vistos os vídeos do encontro.

André Gomes aceitou a acusação que lhe foi feita, pelo que vai falhar os próximos três jogos do Everton (contra o Manchester United, Crystal Palace e Burnley), voltando apenas a tempo de poder participar na última jornada do campeonato inglês, a 12 de maio, quando o Everton se deslocar ao campo do Tottenham.

Lusa