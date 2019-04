Benfica pode somar 15.ª presença numa meia-final europeia

O Benfica está bem posicionado para alancar na quinta-feira a sua 15.ª presença nas meias-finais de uma competição europeia de futebol, enquanto, na véspera, o FC Porto pode alcançar a sétima.

Depois do 4-2 caseiro face ao Eintracht Frankfurt, os encarnados defendem na Alemanha uma vantagem de dois golos, que souberam gerir em 17 das 19 anteriores situações em que começaram uma eliminatória com um triunfo por dois golos.

Caso consiga afastar os germânicos, o conjunto da Luz soma a quarta presença nesta fase na Liga Europa, em apenas 10 edições da prova que 'nasceu' em 2009/10, sucedendo à Taça UEFA.

Sob o comando de Jorge Jesus, o Benfica foi semi-finalista em 2010/11, derrotado pelos compatriotas do Sporting de Braga, e finalista vencido em 2012/13 e 2013/14, nas duas anteriores participações na segunda competição da UEFA.

Os encarnados cumpriram a maioria das suas meias-finais na Taça dos Campeões e na década de 60 do século passado, as primeiras em 1960/61 e 1961/62, rumo ao título.

Chegaram ainda a esta fase em 1962/63, 1964/65, 1967/68, 1971/72, 1987/88 e 1989/90.

O Benfica conta ainda duas presenças nas meias-finais da extinta Taça das Taças, em 1980/81 e 1993/94, e uma na Taça UEFA, em 1982/83.

FC Porto tem de superar uma desvantagem de dois golos para passar à próxima fase

Por seu lado, o FC Porto tem uma tarefa muito complicada para somar a sua sétima presença nas meias-finais de uma competição europeia, depois do desaire por 2-0 no reduto do Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Caso consiga o primeiro triunfo sobre os reds e ultrapasse pela primeira vez uma eliminatória iniciada com um desaire por mais de um golo, o conjunto azul e branco repete 1986/87 (ainda Taça dos Campeões), 1993/94 e 2003/2004.

Os 'dragões' contabilizam ainda uma presença nas meias-finais da Taça das Taças, em 1983/84, uma na Taça UEFA, em 2002/03, e uma na Liga Europa, em 2010/11.

Antes da conclusão das meias-finais de 2018/19, o Benfica ostenta mais de metade das presenças lusas em meias-finais europeias, ao somar 14, contra as 12 do conjunto de todas as outras formações portuguesas.

O FC Porto, que não chega a uma meia-final europeia desde 2010/11, é o segundo do 'ranking', com seis, enquanto o Sporting soma quatro, o Boavista uma e o Sporting de Braga outra.

Lusa