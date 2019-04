Valência quer inaugurar novo estádio em 2022

O Valência vai reiniciar os trabalhos de construção do seu novo estádio, interrompidos em 2009 no auge da crise financeira, e quer começar a utilizá-lo na época de 2022/23, anunciou hoje o clube da liga espanhola de futebol.

"Em termos realistas, os dados levam-nos a prever que o estádio estará pronto para a temporada 2022/23", afirmou em conferência de imprensa o diretor-geral do Valência, Mateu Alemany.

O dirigente revelou que o clube está prestes a aceitar uma oferta superior a 100 milhões de euros para a venda dos terrenos onde se localiza o atual estádio de Mestalla, no centro da terceira maior cidade de Espanha, de forma a financiar a construção do "Novo Mestalla" no norte de Valência.

Inaugurado em 1923, o estádio Mestalla tem capacidade para 55.000 espetadores.

Lusa