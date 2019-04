Vitória de Guimarães contrata guarda-redes Jhonatan ao Moreirense

O guarda-redes brasileiro Jhonatan, futebolista do Moreirense, é o primeiro reforço do Vitória de Guimarães para a próxima época, com contrato válido até junho de 2023, anunciou hoje o clube vimaranense, sexto classificado da I Liga.

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, os vitorianos acrescentaram que o contrato, que contempla uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, só entra em vigor em 01 de julho, um dia depois de terminar o atual vínculo do guardião brasileiro com o emblema de Moreira de Cónegos, quinto classificado do campeonato.

O Vitória de Guimarães oficializou a contratação de Jhonatan depois de um processo em que o Moreirense alegou ter acionado a cláusula de opção para prolongar o contrato do guarda-redes por uma época, até junho de 2020, num comunicado emitido em 08 de abril.

O Moreirense, presidido por Vítor Magalhães, disse que "exerceu o direito de renovar o contrato através de carta entregue em mão ao jogador" e de uma outra "remetida por correio registado", rececionada por Jhonatan em 04 de março.

O clube de Moreira de Cónegos vincou ainda que qualquer clube que quisesse contratar Jhonatan à revelia da Moreirense teria de pagar a "cláusula de rescisão, no valor de 1,5 milhões de euros".

O empresário do futebolista, Daniel Coracini, afirmou, em declarações publicadas hoje no semanário Desportivo de Guimarães, que Jhonatan comunicara já em fevereiro à direção do clube a intenção de não continuar no Moreirense, por entender que havia "possibilidades mais vantajosas" para a sua carreira.

O jogador, afirmou o empresário, recebeu a carta do Moreirense a dar conta da ativação da cláusula de opção, mas enviou uma carta ao clube e outra à Liga de Clubes a dizer que não queria continuar e que o seu contrato termina no final da presente época.

Jhonatan reforçou o Moreirense no início da época 2017/18 e realizou 66 partidas oficiais até ao passado mês de março, quando fraturou o braço no jogo em que os 'cónegos' perderam por 3-2 frente ao Marítimo, para a 25.ª jornada da I Liga.

