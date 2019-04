Khedira vai ser operado ao joelho e só regressa na próxima época

O futebolista internacional alemão Sami Khedira vai ser operado ao joelho, após "quatro meses de dores constantes", e regressará aos relvados apenas na próxima temporada, anunciou esta quinta-feira o médio da Juventus nas redes sociais.

"Após quatro meses de dores constantes, com alguns dias piores do que outros, decidi ser operado e deixar o joelho recuperar completamente. A cirurgia está planeada para ser realizada nas próximas duas semanas", explicou o companheiro de equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

Khedira, de 32 anos, termina a quarta temporada na Juventus, à qual chegou em 2015, proveniente do Real Madrid, com 17 jogos e dois golos apontados, sendo que, em 19 de fevereiro, foi submetido a uma terapia ao coração, resultante de uma aceleração anormal do ritmo cardíaco sentida num treino.

"O meu foco é recuperar a 100 por cento para o início da próxima campanha. Já estou ansioso para lutar e alcançar outra vez os nossos objetivos", concluiu o centrocampista germânico, de ascendência tunisina, que atuou pela última vez em 10 de abril, como suplente utilizado, na deslocação ao terreno do Ajax.

O conjunto italiano empatou 1-1 em Amesterdão, mas, na terça-feira, acabou por ser eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões, ao perder em casa por 2-1, numa eliminatória em que Cristiano Ronaldo apontou os dois tentos da 'velha senhora'.



Lusa