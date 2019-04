PSG perde e desperdiça oportunidade de conquistar o título pela terceira vez

O Paris Saint-Germain perdeu hoje nova oportunidade para confirmar a conquista do título de campeão de futebol francês, ao sair derrotado da visita ao Nantes (3-2), quando faltam seis jornadas para o final.

O jogo parecia ir de feição aos parisienses, que se adiantaram com um grande golo do brasileiro Dani Alves, aos 19 minutos, mas o também brasileiro Diego Carlos, antigo defesa do Estoril Praia, empatou três minutos depois.

O ex-FC Porto Majeed Waris consumou a reviravolta aos 44, e aos 52 foi a vez de Dani Alves marcar na própria baliza, sendo que o melhor que os visitantes conseguiram foi reduzir aos 89, com um golo na estreia do jovem turco Metehan Guclu (89).

Mesmo com uma equipa com muitas mudanças em relação ao 'onze' habitual, o PSG esteve longe do normal e o resultado não foi mais avolumado para a equipa da casa graças a várias intervenções do guarda-redes italiano Buffon, ao longo do jogo, ainda que Choupo-Moting tenha enviado uma bola ao poste quando o resultado estava em 2-1.

A equipa de Thomas Tuchel já tinha falhado a confirmação do título há duas jornadas, quando empatou em casa com o Estrasburgo (2-2), antes de visitar o segundo classificado, o Lille, e sair de lá goleado (5-1), sendo que hoje um empate chegava para garantir o hexacampeonato.

Os parisienses seguem em primeiro, com os mesmos 81 pontos que já acumulam desde há duas rondas, mais 17 em relação ao Lille, e têm nova oportunidade para confirmar a conquista da 'Ligue 1' no domingo, na receção ao Mónaco de Leonardo Jardim.



Lusa