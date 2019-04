O Feirense foi esta sexta-feira despromovido à II Liga.

Depois da vitória desta tarde do Tondela, na receção ao Boavista e, mais tarde, do triunfo do Desportivo das Aves no terreno do Vitória de Guimarães (0-2), a equipa de Santa Maria da Feira deixou de ter matematicamente hipóteses de se manter na Primeira Liga.

O Feirense, que ainda tem 15 pontos para disputar, está a 16 do 15.º e último lugar antes da zona de despromoção, ocupado pelo Tondela.