Gonçalo Oliveira apura-se para as meias-finais do torneio de Anning

O tenista português Gonçalo Oliveira apurou-se hoje para as meias-finais do torneio de Anning, ao impor-se em três 'sets' ao australiano Alex Bolt, sexto cabeça de série da prova chinesa do circuito 'challenger', em terra batida.



Gonçalo Oliveira, 295.º classificado do 'ranking' mundial, bateu no encontro dos quartos de final um tenista posicionado 152 lugares acima na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 143.ª posição, pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 6-3, após uma 'maratona' de duas horas e 25 minutos de confronto.



O tenista português, de 24 anos, que já tinha eliminado o quarto e 16.º pré-designados do torneio de Anning, respetivamente, o taiwanês Jason Jung e o chinês Ze Zhang, vai discutir no sábado o acesso à final da prova com o britânico Jay Clarke, 14.º favorito e 211.º do ranking mundial, que hoje bateu o australiano James Duckworth por 7-5, 3-6 e 6-1.

Lusa