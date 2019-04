Sporting vence na Madeira e consolida 3.º lugar

O Sporting venceu esta sexta-feira o Nacional, na Madeira, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da Primeira Liga.

O brasileiro Luiz Phellype, que marcou pela quarta jornada consecutiva, fez o único golo do triunfo leonino na Choupana.

Com esta vitória, os leões consolidam o 3.º lugar, com 67 pontos, mais seis que o SC Braga, que joga este sábado, às 18h00, no terreno do Feirense. Já o Nacional segue em zona de despromoção, no 16.º e antepenúltimo lugar, com 27 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães (dia 27 às 18h00) e o Nacional joga em Chaves (dia 28 às 15h00), num jogo fundamental para as contas da manutenção.