Bernardo Silva entre os nomeados para futebolista da época em Inglaterra

O internacional português Bernardo Silva, avançado do Manchester City, está entre os seis nomeados para o prémio de melhor jogador da época 2018/19 em Inglaterra, divulgados este sábado pela Associação de Futebolistas Profissionais.

Bernardo Silva tem a concorrência do argentino Sergio Aguero e Raheem Sterling, avançados e colegas de equipa no Manchester City, de dois jogadores do Liverpool, o defesa holandês Virgil van Dijk e o avançado senegalês Sadio Mane, bem como do belga Eden Hazard, avançado do Chelsea.

O Manchester City, campeão em título e atual segundo classificado no campeonato, é clube mais representado, com três jogadores entre os nomeados, seguido do Liverpool, líder da Premier League, com dois pontos de vantagem sobre os 'citizens', o que reflete o desempenho dos dois clubes nesta temporada.

Bernardo Silva e Sterling, ambos de 24 anos, integram ainda a lista de nomeados para jovem jogador da época, para a qual foram também escolhidos Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Declan Rice (West Ham), David Brooks (Bournemouth) e Marcus Rashford (Manchester United).

Lusa