Bruno Alves marca de livre direto no empate do Parma com o AC Milan

Um golo marcado aos 87 minutos pelo defesa internacional português Bruno Alves permitiu este sábado ao Parma empatar 1-1 na receção ao AC Milan, em jogo da 33.ª jornada do campeonato italiano de futebol.

Após um 'nulo' ao intervalo, a equipa visitante inaugurou o marcador aos 69 minutos, através do médio espanhol Samu Castillejo, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade perto do fim, graças ao livre direto marcado de forma irrepreensível pelo veterano jogador português, de 37 anos.

O AC Milan manteve-se no quarto lugar do campeonato, o último de acesso à Liga dos Campeões, mas poderá ser ultrapassado pela AS Roma, enquanto o Parma é 14.º, após o encontro da 33.ª ronda, que pode ficar marcada pela conquista do oitavo título seguido por parte da Juventus, na qual alinham os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.