Jeonbuk de José Morais sobe ao comando provisório do campeonato sul-coreano

O Jeonbuk, treinado pelo português José Morais, igualou hoje provisoriamente o Ulsan na liderança do campeonato sul-coreano de futebol, ao vencer por 3-0 no estádio do Sangju, em jogo da oitava jornada da prova.



Na visita ao quinto classificado, o bicampeão sul-coreano chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do médio Lim Sun-Young, aos 25 minutos, e do avançado Lee Dong-Gook, aos 40, tendo o brasileiro Ricardo Lopes fechado a contagem, aos 60, antes de o Jeonbuk ficar reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do médio Son Joon-Ho, aos 79.



O Jeonbuk, que conquistou o terceiro triunfo seguido no campeonato sul-coreano, passou a totalizar 17 pontos, os mesmos do Ulsan, que ainda hoje pode voltar a isolar-se no topo da classificação caso pontue na receção ao Seongnam, oitavo classificado.

Lusa