Hat-trick de Benzema dá vitória ao Real Madrid, Getafe volta ao quarto lugar

Três golos de Karim Benzema deram este domingo a vitória caseira ao Real Madrid frente ao Athletic de Bilbau, por 3-0, na 33.ª jornada da liga espanhola de futebol, enquanto o Getafe bateu o Sevilha e voltou ao quarto lugar.

O avançado francês marcou aos 47, 76 e 90+1 minutos, assegurando a vitória aos 'merengues', recuperados do empate a uma bola com o Leganés, na ronda anterior, e com o terceiro posto praticamente garantido, com 64 pontos, mais 10 do que o Getafe.

A equipa da capital segue ainda na perseguição ao vizinho e rival Atlético Madrid, segundo colocado, com 68 pontos, mas já longe do líder, o FC Barcelona, que bateu a Real Sociedad por 2-1, no sábado, e lidera o campeonato, com 77.

Antes, houve uma vitória para outra equipa madrilena, o Getafe, que recebeu o Sevilha à procura de regressar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, não facilitando num encontro com duas expulsões, uma para cada lado.

As figuras do encontro, que não teve Antunes na equipa da casa, nem Daniel Carriço e André Silva nos visitantes, foram Jaime Mata e Jorge Molina: Mata marcou aos 35 minutos, de penálti, antes de Molina 'bisar', aos 45, também de grande penalidade, e 53, a passe do companheiro de ataque.

Pelo meio, o médio Sergio Escudero foi expulso por acumulação de amarelos, em cima do intervalo, deixando a equipa de Joaquín Caparrós em dificuldades, quando já perdia por 2-0, com Djené a ser expulso aos 74 na formação de Pepe Bordalás.

O Getafe voltou ao quarto lugar, com 54 pontos, por troca com o adversário de hoje, que cai para o quinto posto, com menos dois, e ainda pode acabar a ronda em igualdade com o sexto colocado, uma vez que o Valência visita o Bétis e uma vitória permite-lhe chegar aos mesmos 52 pontos.

No primeiro jogo do dia, o defesa português Rúben Vezo marcou para o Levante, no empate a duas bolas na receção ao Espanyol, sendo que a equipa da casa pode cair para 17.º, em caso de vitória do Villarreal em casa com o Leganés.

