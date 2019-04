Benfica goleia e segura liderança

O Benfica segurou esta segunda-feira a liderança da Primeira Liga de futebol, ao golear no Estádio da Luz o Marítimo por 6-0, no jogo que fechou a 30.ª jornada da Primeira Liga.

João Félix (3' e 64'), Pizzi (49'), Cervi (71' e 88') e Salvio (90') fizeram os golos do triunfo das águias.

Com esta vitória, e a quatro jornadas do fim, o Benfica lidera com 75 pontos, os mesmos que o FC Porto. O Marítimo segue no 11.º lugar, com 33 pontos, e ainda luta pela manutenção.

Na próxima jornada, os encarnados vão ao Minho medir forças com o SC Braga (domingo às 17h30) e o Marítimo recebe o Tondela (domingo às 15h00).