O Benfica segurou esta segunda-feira a liderança da Primeira Liga de futebol, ao golear no Estádio da Luz o Marítimo por 6-0, no jogo que fechou a 30.ª jornada da Primeira Liga.

Bruno Lage gostou da exibição dos jogadores do Benfica e no final da partida aproveitou para elogiar o treinador do Marítimo. Já Petit lamentou o golo sofrido logo no início do golo.