PSG presta tributo à catedral de Notre-Dame na noite do título

Os jogadores do PSG prestaram homenagem ao monumento emblemático de França e da cidade de Paris, atingido por um grave incêndio na semana passada, usando o nome da catedral na parte de trás das camisolas, substituindo os seus nomes e uma imagem representativa do monumento no lugar do logótipo do patrocinador.

O tributo dos jogadores do PSG aconteceu no encontro deste domingo, frente ao Mónaco.

A equipa francesa sagrou-se campeã pela 8ª vez consecutiva, a cinco jornadas do final do campeonato, depois de vencer por 3-1 ao Mónaco, treinado pelo portugûes Leonardo Jardim.