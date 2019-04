“Lage será o treinador do Benfica na próxima época”

Mesmo que não ganhe qualquer título, Bruno Lage vai continuar no comando técnico do Benfica. A garantia foi dada na tarde desta terça-feira por Luís Filipe Vieira, à margem da assinatura da Constituição da Associação Internacional de Museus Desportivos, que decorreu no Estádio da Luz.